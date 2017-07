Na região, mortes no trânsito no primeiro semestre caem 13%

No primeiro semestre deste ano, 46 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). No mesmo período de 2016 foram 53, o que representa uma queda de 13%. Especialistas apontaram que, apesar de positiva, a queda ainda é pouco expressiva.

Os dados do Infosiga, plataforma do governo estadual, indicam que o município com mais mortes este ano foi Hortolândia – 16 pessoas morreram na cidade. No mesmo período de 2016 haviam sido 12. Americana aparece em segundo lugar, com 13 mortes entre janeiro e junho. No ano passado foram 11. Foram 12 mortes em Santa Bárbara em 2017 contra 11 no primeiro semestre do ano passado. Nova Odessa conseguiu reduzir de três para uma. Sumaré apresentou a maior queda, de 16 para 4 mortes.

Mestre em Sociologia pela UnB (Universidade de Brasília) e especialista em educação e segurança no trânsito, Eduardo Biavati disse que a queda, apesar de positiva, ainda é pouco expressiva. Ele a relacionou a fatores como diminuição no tráfego por conta da crise econômica e à adoção de instrumentos de fiscalização, como radares e blitz.