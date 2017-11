Na RPT, 13º salário deve injetar R$ 1 bilhão, diz associação

O 13º salário deve injetar na RPT (Região do Polo Têxtil) R$ 1 bilhão extras até o final do ano. A projeção é do economista Laerte Martins, da Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas) que leva em consideração o PIB (Produto Interno Bruto) e o número de vagas de emprego criadas regionalmente, para realizar o balanço. O montante para 2017 é 2,7% maior do que o injetado na RPT em 2016.

Com a maior fatia deste bolo está Sumaré. Os trabalhadores de lá devem levantar mais de R$ 275 milhões com o direito. Em Americana os salários somarão cerca de R$ 247 milhões. Surpreendentemente, no entanto, a menor cidade da região foi a que teve o maior crescimento percentual do 13º para 2017. Nova Odessa terá um salto estimado de 2,86%, acumulando R$ 64,8 milhões em pagamentos adicionais.

LEIA TAMBÉM: Polícia cogita pedir exame de sanidade mental para falso médico

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

O presidente da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Claudinei da Silva disse que o crescimento excedente do 13º salário na cidade é reflexo de um fluxo migratório.