Na região, desconto no IPTU varia de 7 a 16%

Após polêmica no ano passado envolvendo o atraso na entrega dos carnês, a Prefeitura de Americana já começou a distribuir a cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) nesta segunda-feira. O vencimento da primeira parcela é no próximo dia 20.

Segundo a Secretaria da Fazenda de Americana, os 105 mil carnês impressos já foram entregues aos Correios para distribuição. No entanto, quem quiser pagar antes do recebimento pode imprimir a guia por meio do site da prefeitura. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Quem optar por fazer o pagamento em uma única parcela, a chamada cota única, receberá o desconto de 8%, podendo chegar até 16% por meio do programa para bons pagadores.

“Os contribuintes que efetuam o pagamento do IPTU em dia são contemplados com um desconto de 2% ao ano, até o limite de 8% no quarto ano de aplicação do benefício. O desconto é cumulativo com o desconto de 8% para o pagamento à vista”, explicou a prefeitura.

No ano passado, quase 19% dos contribuintes deixaram de pagar o imposto e continuam em dívida com a administração municipal.

OUTRAS CIDADES. Os donos de imóveis em Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia pagam a primeira parcela a partir de fevereiro.

Em Nova Odessa, os contribuintes têm até o dia 10 do próximo mês para dar início ao parcelamento ou quitar o débito. A prefeitura informou que dará desconto de 10% para a cota única, mas ainda não há previsão de início da distribuição dos carnês.

Em Sumaré e Hortolândia, o vencimento é no dia 24 de fevereiro e a distribuição dos carnês começa a partir do dia 15 de janeiro. Na primeira cidade, cuja taxa de inadimplência chega a 27%, o desconto é de 10%. Já em Hortolândia, os pagamentos à vista têm desconto de 7%. Na cidade, no ano passado, 33% dos contribuintes deixaram de pagar o imposto.

Os contribuintes de Santa Bárbara terão um prazo maior para começar o pagamento do IPTU. Segundo a prefeitura, a primeira parcela vence no dia 20 de março. A Secretaria de Fazenda do município, no entanto, ainda não definiu os descontos nem informou a estimativa de quantos carnês serão distribuídos.

CALENDÁRIO DO IPTU NA RPT

Americana

Vencimento: 20/01

Desconto à vista: 8%

Hortolândia

Vencimento: 24/02

Desconto à vista: 7%

Nova Odessa

Vencimento: 10/02

Desconto à vista: 10%

Santa Bárbara

Vencimento: 20/03

Desconto à vista: Não definido

Sumaré

Vencimento: 24/02

Desconto à vista: 10%

Fonte: Prefeituras