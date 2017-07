Multinacional fecha acordo de indenização coletiva em R$ 500 mil

Foto: TRT 15ª Região / Divulgação

O MPT (Ministério Público do Trabalho) selou um acordo de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500 mil com a empresa Rio de Janeiro Refrescos Ltda. – subsidiária da multinacional chilena Andina, que controla parte do mercado de engarrafamento e distribuição da Coca-Cola no Brasil.

O acordo foi homologado pelo TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) e vale para todas as unidades da multinacional no interior de São Paulo. A conciliação aconteceu na última quarta-feira e foi motivada pelo descumprimento dos limites da jornada de trabalho de motoristas e ajudantes.

O valor recolhido com a indenização será destinado a entidades beneficentes que serão escolhidas pelo próprio MPT. A empresa se comprometeu a fazer o pagamento em três parcelas mensais, com início em agosto de 2017. Além da indenização, a multinacional também se comprometeu a respeitar a jornada de 8 horas diárias e pagar os motoristas e ajudantes levando em consideração variáveis como a distância a ser percorrida, o tempo de viagem e a quantidade de produtos a serem transportados.