Multinacional de educação abre inscrições para trainee

As inscrições para o Programa de Trainee Pearson 2018 vão até o dia 15 de outubro. As etapas de seleção incluem teste online, dinâmica de grupo e um painel final que ocorrerá em novembro. Os candidatos selecionados iniciarão suas atividades na empresa em janeiro e receberão remuneração compatível com o mercado, plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida, além de outros benefícios como condições especiais para estudar idiomas, desconto em academia, convênio com farmácia e, a partir do segundo ano na empresa, plano de participação nos resultados.

Sediada na Inglaterra e presente em mais de 70 países, a Pearson é a maior empresa de educação do mundo. No Brasil, a companhia atua nas áreas de educação básica, ensino de idiomas e ensino superior, e é dona de marcas como Wizard by Pearson, Yázigi, COC by Pearson e Dom Bosco by Pearson. “Nosso objetivo é preparar os trainees para assumir posições de liderança ao término do programa”, explica Gianpiero Speratti, gerente de Gente & Gestão da empresa. “Por isso, estamos à procura de pessoas proativas, criativas, com espírito de equipe e, principalmente, que se identifiquem com a nossa missão de transformar vidas por meio da educação”.