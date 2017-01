Mulher morre com suspeita de febre amarela em Paulínia

Foto: James Gathany / Creative Commons

Uma mulher de 47 anos, moradora de Paulínia, morreu após apresentar sintomas da febre amarela. A notificação de caso suspeito de óbito foi confirmada nesta terça-feira, 24, pela Vigilância Epidemiológica do município.

A paciente, Joversi do Prado Santos Guardia, esteve na cidade de Delfinópolis, em Minas Gerais, entre os dias 4 e 10 de janeiro, por isso o caso está sendo tratado como importado.

A paciente apresentou os primeiros sintomas da doença quando retornou a Paulínia, no último dia 10. Ela foi internada, com quadro de febre e vômitos, no Hospital da Clínicas da Unicamp, em Campinas, mas o quadro evoluiu rapidamente para a morte.

Uma sobrinha de Joversi, que também esteve na cidade mineira, apresentou sintomas da doença e recebeu atendimento no mesmo hospital, mas já teve alta. A Secretaria de Saúde informou que adotou os procedimentos previstos para os casos suspeitos da doença e aguarda o resultado dos exames.

