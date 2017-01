Mulher de 42 anos morre em acidente na SP-304

Foto: Facebook / Reprodução

Um acidente envolvendo uma moto e uma carreta bi-trem provocou a morte de Cintia Andreia de Campos, de 42 anos e moradora de Nova Odessa. A colisão aconteceu por volta das 15h30 deste sábado (21).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, Cintia seguia pela Rodovia Astrônomo Jean Nicolini e, ao ingressar na Rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, atingiu a lateral do caminhão que seguia no sentido Anhanguera.

O impacto provocou ferimentos graves na mulher, que chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações postadas no Facebook da vítima, Cintia trabalhava na Sasa (Sociedade de Assistência Social de Americana) Casa da Criança.