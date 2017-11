Mudanças na CLT ainda geram dúvidas

Mesmo passando a valer neste sábado (11), as alterações na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) ainda não foram assimiladas pela população. É esta a opinião de diversos especialistas da área. Detalhes como as novas modalidades de trabalho permitidas, como o teletrabalho (home office) e intermitente – que permite contratos de trabalho abaixo das 30 horas semanais – são os esclarecimentos mais buscados pelos empresários junto a advogados e profissionais de recursos humanos. No outro lado da moeda, a situação dos contratos antigos e a possibilidade de aditivos é a maior preocupação dos trabalhadores.

Advogado que atua na área trabalhista em Americana, Jailton Ribeiro Chagas, diz que os contratos devem ser mantidos como estão. “Os empregados me questionam se seus contratos ainda serão válidos. Já as empresas procuram para saber como contratar pessoas para prestar serviços por menos horas, que é o caso do intermitente. De qualquer forma, são assuntos que vão ter muito embate jurídico nos próximos meses. Como são mais de 200 alterações, é difícil para o público assimilar tudo de uma vez”, pontuou.

