Mudança do sinal de TV exige nova sintonia de canais

Essa medida pode ser feita através das opções do próprio menu da televisão, no item “busca automática de canais”. De acordo com a gerente regional da Seja Digital, Andreia Marques, essa busca deve ser repetida uma vez por mês até março.

No último mês, diversas emissoras aumentaram a potência ou terminaram de ligar seus equipamentos. Desta forma, as televisões precisam buscar esses canais em sua nova versão. A orientação é da Seja Digital, organização sem fins lucrativos constituída para realizar a transição.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Na região de Campinas, há um mês funcionavam 12 canais digitais e hoje eu vi que já são 22. Os aparelhos que já contam com o sinal digital, mas que não fizeram essa ressintonia estão com a memória antiga. Quando o sinal analógico for desligado serão encontrados poucos canais se essa busca não for feita”, explicou.

“A digitalização já está superior a 90% desde novembro. Por isso estamos fazendo o desligamento de forma muito tranquila na região”, comentou. Televisões anteriores a 2010 precisam do conversor digital e de uma antena. Já os aparelhos fabricados a partir daquele ano estão preparados para receber o sinal digital.

Exceções

Quem possui TV por assinatura ou parabólica não precisa se preocupar com a recepção do sinal digital, já que haverá a ligação automática com outros tipos de transmissão.

No caso específico da parabólica, Andreia explicou que será mais vantajoso fazer a alteração para o digital. Dessa maneira, o espectador terá uma imagem mais limpa e vai poder assistir a programação local, ao invés da nacional transmitida pelo satélite da parabólica. “É preciso estar atento em relação ao lado que a antena estará virada, para poder captar os sinais da melhor forma possível”, afirmou a a gerente.

A Seja Digital foi constituída pela iniciativa privada a pedido da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para realizar a transição do analógico para o digital. Na região de Campinas, a entidade vai continuar atendendo nos próximos 30 dias para orientar a população sobre o desligamento do sinal nesta quarta-feira. Os canais de contatos são o site ou o telefone 147.

62 mil já retiraram kits de conversão

Dos 73 mil kits de conversores digitais disponíveis para famílias de baixa renda na RPT (Região do Polo Têxtil), 62 mil já foram retirados. Isso equivale a 84% dos equipamentos disponibilizados com base nos dados do governo federal de famílias que fazem parte de programas sociais.

Os kits são constituídos de conversor, antena, cabos conectores e controles remotos com pilhas. Para solicitar o benefício ou saber se tem direito ao kit, o interessado deve acessar o site sejadigital.com.br ou ligar gratuitamente para o número 147, com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos, e fazer o agendamento para a retirada.

Apesar de não ter alcançado toda a população de baixa renda estimada na RPT, os kits entregues na região de Campinas superaram a expectativa. A Seja Digital tinha meta inicial de entregar 525 mil equipamentos nas 85 cidades, mas até agora já foram distribuídos 533 mil.

A gerente regional da Seja Digital, Andreia Marques, disse que os descartes de televisões antigas devem ser feitos corretamente. No site da instituição é possível localizar cooperativas parceiras e locais corretos de descarte.