Mudança de nome precisa ter motivo comprovado

“Todo pedido de retificação do seu nome tem que ser justificado, tem que ser fundamentado para o juiz. Você tem que apresentar os motivos pelo qual você pretende fazer essa mudança. No caso de chacotas, por exemplo, ele tem que trazer evidências de que isso está acontecendo, no caso testemunhas que já presenciaram esse tipo de constrangimento e o que justifica essa alteração”, explicou o advogado.

No entanto, de acordo com o advogado Rafael de Castro Garcia, vice-presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Americana, para que a alteração seja permitida, não basta apenas a vontade da pessoa, mas também a comprovação da necessidade de reparação de um eventual erro em função de constrangimentos ou outros impasses que tenham sido causados em função do nome todo ou de um deles.

Com a diversidade cultural no Brasil, cada vez mais é comum ver nomes atípicos e que muitas vezes causam problemas às pessoas, o que motiva o indivíduo a buscar administrativamente ou judicialmente a alteração do mesmo para evitar novos inconvenientes.

Outra forma de mudar o nome também se dá em casos de erros de cartório, principalmente no que diz respeito aos sobrenomes. Muitas vezes escritos de uma forma no registro de um pai e de outra nos documentos de um filho, pode causar transtornos no que diz respeito à sucessão familiar, no caso de pessoas que estejam solicitando uma cidadania de outro país e outros casos mais.

Para estes casos, mediante comprovação do erro de registro, pode ser dispensada a ação judicial e a alteração acaba sendo feito de forma administrativa, agilizando o processo.

Trâmite

Apesar da legislação e dos trâmites complexos para a alteração do nome via ação judicial, a situação não se aplica no caso de sobrenomes alterados em função de casamento ou divórcio, seja no caso de uma mulher que acrescenta ou retira o nome do marido quando se casa ou do ex quando se separa, ou ainda, em igualdade de situação, em casos de homens que adotam ou deixam o sobrenome da esposa, quando a mudança é feita também de forma administrativa.