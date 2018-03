MPF cita ‘evidências robustas’ sobre cartel da merenda

O MPF (Ministério Público Federal) apontou que há “evidências robustas” da existência de um cartel entre sete empresas que fornecem merenda escolar pronta no Estado. Uma das investigadas é a Nutriplus Alimentação e Tecnologia, que tem unidade em Sumaré e manteve contrato com as prefeituras da cidade e de Hortolândia no período investigado (2006 a 2010).

O parecer do MPF foi dado no último dia 9 em um procedimento administrativo do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), autarquia federal que visa coibir abusos de poder econômico. O documento aponta que o cartel visava “frustrar o caráter competitivo das licitações públicas para o fornecimento de merendas escolares prontas no Estado de São Paulo, através de acordos para fixação de preços, condições e vantagens associadas, divisão de mercado entre concorrentes e troca de informações”.

Hortolândia teve contrato com a Nutriplus ao menos até 2016, e Sumaré, pelo menos até 2014. De 2008 a 2014, as duas prefeituras repassaram à empresa ao menos R$ 200 milhões, segundo publicou o LIBERAL na época. Nesta terça, o LIBERAL procurou assessores das duas prefeituras após as 18 horas, mas não conseguiu confirmar se a Nutriplus ainda atua nos municípios.

O MPF recomenda ao Cade a imposição de multa e a proibição da participação destas empresas em licitações por ao menos cinco anos, além do envio do processo para unidades do MP e do MPF que possam mover ações penais.

Segundo o órgão, representantes das empresas se reuniam em bares, restaurantes e nas casas para fazer os arranjos. Parte das reuniões, seguindo o MPF, acontecia em salas alugadas pela Nutriplus em São Paulo.

Havia apresentação de propostas fictícias e pagamento por fora de uma empresa a outra, aponta a Procuradoria, além de acordos para que cada uma se mantivesse nos municípios onde já atuavam. “O cartel gera efeitos nefastos ao ambiente concorrencial, lesando a sociedade e o poder público”, escreve o procurador Marcio Barra de Lima, representante do MPF junto ao Cade. O LIBERAL procurou a Nutriplus, mas ninguém foi encontrado.