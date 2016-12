Movimento é tranquilo nas estradas da região

O movimento nas estradas que cortam a RPT (Região do Polo Têxtil) está tranquilo neste sábado. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, o pico estava previsto para acontecer entre 9h e 13h. O mesmo vale para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Até o começo da tarde, a Polícia Militar Rodoviária não havia registrado nenhum acidente nas cidades de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Entre zero hora de quinta-feira, e 11h30 deste sábado, circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada à capital, 352 mil veículos. Neste período foram registrados 26 acidentes, com 20 feridos e 1 morte.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

Operação caminhão. Neste domingo, 1º de janeiro, das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.