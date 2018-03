Preso motoboy que vendia drogas em festas

Um motoboy de 23 anos foi preso nesta terça-feira (20), em Santa Bárbara d’Oeste, após denúncia anônima de que ele comercializava drogas em festas realizadas em uma chácara de sua propriedade, na Praia dos Namorados, em Americana. Na casa dele, no bairro 31 de Março, policiais militares encontraram uma espécie de estufa com plantas de maconha; mais de 160 munições; e porções de entorpecentes. Foto: Divulgação/Polícia Militar

De acordo com a denúncia, o suspeito estaria naquele momento, por volta do meio-dia, fazendo o refino de drogas e guardando armas e munições para o crime organizado. Na residência onde o motoboy mora, na Rua Pedro Aleixo, policiais apreenderam plantas de maconha em fase de secagem, recipientes com a droga pronta para venda, utensílios para o processo e embalo do entorpecente, uma balança de precisão, porções de crack e cocaína, 40 munições de espingarda calibre 12 e 122 calibre 22.

Na chácara, na Praia dos Namorados, encontraram um pouco de maconha esfarelada, que o motoboy alegou ser para consumo próprio. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico e posse ilegal de munição.