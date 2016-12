O número de acidentes fatais entre janeiro e novembro deste ano caiu 19% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo governo do Estado de São Paulo através do Infosiga.

Para especialistas, a tendência está relacionada à diminuição na gravidade dos acidentes por conta de medidas de redução de velocidade adotadas pelo poder público e maior fiscalização. Desde início do ano, 90 pessoas morreram em decorrência de acidentes na RPT (Região do Polo Têxtil).

Sumaré lidera com o trânsito mais violento da região. Desde o início do ano, foram 29 mortes nos limites do município. Na sequência aparece Hortolândia, com 22 ocorrência, e Americana aparece com 17. As ruas, avenidas e rodovias de Santa Bárbara d’Oeste tiveram 16 acidentes fatais, e em Nova Odessa foram seis. Foto: Arquivo / O Liberal

Na comparação apenas entre novembro deste ano e de 2015, o número se manteve praticamente estável na região com 13 casos no ano passado e 11 em 2016.

O especialista em trânsito, José Almeida Sobrinho, avaliou como positiva a própria estabilização dos acidentes fatais, já que isso vai na contramão dos anos anteriores, em que havia um aumento nesse tipo de ocorrência.

Sobrinho explicou, ainda, que não necessariamente houve uma queda nos acidentes, mas sim na gravidade. Ele relaciona essa mudança diretamente a políticas de redução de velocidade nas vias.

“A instalação de radares, modificação da sinalização, semáforos, aumento na fiscalização, tudo isso acaba levando a uma redução na gravidade do acidente e os casos fatais tendem a reduzir. Se o veículo está em uma velocidade menor, o motorista tem maior probabilidade de reação frente a uma surpresa ou tornar menos acentuado o dano”, destacou.

O Infomapa, plataforma dentro do Infosiga, apontou que das 12 mortes registradas entre agosto e novembro na região, seis foram registradas em rodovias.

Estado

O número de mortes por acidentes de trânsito teve redução de 13% no Estado de São Paulo em novembro, com 429 vítimas, em relação ao mesmo mês do ano passado, em que 493 pessoas morreram. Em relação ao período de janeiro a novembro, o Infosiga aponta uma redução de 20% no número de vítimas no Estado.

O objetivo da contagem das mortes no trânsito é traçar um panorama com informações para o desenvolvimento de políticas públicas para alcançar a meta de reduzir pela metade as vítimas fatais nos acidentes fatais até 2020.

“Estamos no bom caminho, mas não acho que vai conseguir reduzir a esse índice (metade). O problema não é localizado, mas no País todo e e se concentra na falta de civilidade do povo brasileiro”, afirmou Sobrinho.