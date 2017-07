Moradores da região são alvos do ‘golpe da formatura’

Em Americana, a advogada Sara Cristiane Pinto Bernardes representa três vítimas. De acordo com ela, o empresário vendeu os contratos para o banco, pegou o dinheiro e emitiu duplicatas em nome desses estudantes. “Entrei com ação pedindo a nulidade desses contratos, alegando que ele [Alexandre] sumiu e não realizou a festa”, declarou.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na última sexta-feira o empresário Alexandre Vitolo Chaves, de 50 anos, ex-sócio de uma empresa que promovia festas de formatura em São Paulo. Ele é acusado de receber parcelas de pagamento dos eventos e desaparecer com o dinheiro sem realizá-los. Pelo menos 37 turmas de universidades localizadas em Americana, Campinas, Piracicaba, Araras, Limeira e Espirito Santo do Pinhal, chegaram a cair no golpe, que ocorreu entre 2004 e 2006.

Alexandre foi preso quando fazia compras em um shopping do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ele estava com a prisão preventiva decretada desde o dia 25 de abril de 2012 pela 1ª Vara Criminal de Espírito Santo do Pinhal.

“Temos um processo no qual foi pedido o mandado de prisão. A vítima entrou com uma ação cível para cobrar a devolução do dinheiro e o juiz da época deu ganho de causa para ela e mandou cópia para a Promotoria para apurar eventual crime”, explicou ao LIBERAL, nesta segunda-feira, o promotor, Fausto Luciano Panicacci, do Ministério Público em Espírito Santo do Pinhal. “Foi instaurado inquérito e, como ele não foi localizado, foi decretada a [prisão] preventiva dele”.

De acordo com o promotor, a empresa “Universo Formaturas” está no nome do pai e da madrasta dele, que moram no Rio de Janeiro. “Ambos disseram que não tinham contato com ele há muito tempo, que tinham emprestado o nome para que ele abrisse a firma, mas que não sabiam das atividades”, explicou o promotor.

“Tentou-se localizá-lo por diversos bancos de dados que eram possíveis na época e como não foi encontrado, a Promotoria pediu a prisão preventiva. Durante todo esse tempo, o inquérito ficou andando com diligências na tentativa de localizá-lo”, afirmou Panicacci.

Segundo o delegado assistente da Polinter, no Rio de Janeiro, Mauro César da Silva Junior, o empresário não ofereceu resistência ao ser preso. “Ele falou que tinha uma empresa, que infelizmente faliu porque a maioria das festas era para [turmas] medicina. Disse que os alunos começavam a pagar quatro anos antes e que com a inflação, quando chegava a época de realizar a festa, o valor que tinham pago era muito inferior aos custos e ele não conseguia cumprir com o que tinha sido combinado”, declarou para o delegado.

O empresário deve ser transferido para uma prisão em São Paulo. O LIBERAL não localizou advogados ou representantes de Alexandre nesta segunda-feira.