Monitoramento quer barrar crime ambiental

Foto: Divulgação

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente contratou uma ferramenta para monitorar áreas de degradação com uma precisão maior do que vinha sendo feita até então. A nova plataforma, chamada Portal Digital Globe, vai permitir a identificação de desmatamento logo no início do processo, o que permite acionar a Polícia Militar Ambiental para barrar a ação antes que seja concluído o dano ambiental.

De acordo com a secretaria, os cinco municípios da Região do Polo Têxtil – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré – serão monitorados, com a disponibilização das imagens obtidas com periodicidade mínima de três meses. No ano passado, a região já recebeu monitoramento com imagens de resolução mais baixa, e à época não foi encontrada nenhuma indicação de supressão da vegetação.

A tecnologia entrou em funcionamento em julho no Estado. Desde então, foi possível identificar e barrar degradação ambiental em quatro áreas da cidade de Ubatuba, somando 2,1 hectares. O Portal Digital Globe tem imagens captadas por quatro satélites, com resoluções espaciais de 30 a 60 cm, o que permite o levantamento de informações detalhadas e precisas, agilizando a resposta para impedir crimes ambientais.