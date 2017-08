Moedas ganham ‘peso de ouro’ e somem das ruas

Nos tempos atuais, poupar dinheiro se tornou mais importante e, ao mesmo tempo, mais difícil, já que a “sobra” no final do mês diminuiu sensivelmente para a maioria das famílias brasileira. Ao mesmo tempo, a prática de guardar moedas em casa aumentou em função do menor impacto financeiro que representa no orçamento. O número de moedas que não estão em circulação cresceu nos últimos dois anos, passando de 7,4 bilhões para 8 bilhões, segundo estimativa do Banco Central. O número representa um terço do total de moedas emitidas no País. E o principal prejudicado é o comércio, que suplica aos clientes por moedas e lança até campanhas para tentar movimentá-las.

A dona de casa Elisângela Ferreira Bueno, de 33 anos, começou a poupar moedas assim que o filho Noah David nasceu, há quatro meses. O destino do cofrinho é certo: pagar a festa de aniversário de um ano do pequeno. “É um momento muito gostoso, mas não conseguiria fazer a festa se não me programasse com antecedência. Fizemos festa para meus outros dois filhos, mas começamos a planejar poucas semanas antes. Era uma outra situação financeira. Hoje com a crise está tudo mais caro”, contou. Após esvaziar o cofre, Elisângela pretende continuar poupando moedas. “Ano que vem tem a formatura do meu mais velho, de 15 anos. Vamos precisar de dinheiro”, planeja.

Quem passou a valorizar o troco foi a balconista Fabiana Ferreira, de 24 anos. Há um ano ela está enchendo um vidro com moedas de R$ 1, R$ 0,50 e R$ 0,25 centavos. No começo do ano, contudo, teve parte da reserva furtada de dentro de casa. “Levaram só as moedas de R$ 1. Eu nem faço ideia do quanto roubaram porque nem sei quanto tenho. Vou continuar guardando até encher. Antes eu gastava essas moedas à toa”, admite Fabiana.