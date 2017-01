Mil famílias da região recebem doação de equipamentos da CPFL

A CPFL Paulista doou mais de dois mil chuveiros, lâmpadas de LED e aquecedores solares para cerca de mil famílias da RPT (Região do Polo Têxtil). Segundo a companhia, a iniciativa tem o objetivo de estimular e difundir a cultura do consumo consciente de energia. Foto: Creative Commons

Em 2016, foram investidos R$ 1,138 milhão em ações de eficiência energética em residências de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. As ações integram o projeto “Comunidades Eficientes”, cujo intuito é contribuir para redução do consumo de energia entre os clientes de baixa renda por meio da troca de equipamentos ineficientes e da doação de modelos mais modernos e econômicos.

Com os novos equipamentos, a economia esperada é de 535,86 MWh/ano, equivalente ao consumo anual de 223 famílias. De acordo com a CPFL, o volume economizado no horário de pico é estimado em 199,78 kW, o que traz mais estabilidade ao sistema e reduz a geração térmica, fonte mais cara e mais poluente. Já para os clientes, a economia financeira gerada é calculada em R$ 240 mil.

No projeto, o chuveiro elétrico – um dos principais vilões do consumo de energia – foi o alvo principal das ações. Sendo assim, foram instalados 386 aquecedores solares e 219 chuveiros inteligentes que contribuem para reduzir no valor final da conta de luz. “Quando o inverno chega, o tempo de permanência no banho normalmente aumenta, o que demanda mais energia. Por isso, com a instalação desses equipamentos, o cliente reduz o consumo e tem economia na fatura de energia”, explica o gerente de Eficiência Energética da CPFL, Luiz Carlos Lopes Júnior.

Já a substituição da iluminação inadequada por luminárias LEDs, que são mais eficientes e consomem menos energia, beneficiou 508 famílias. Cada residência recebeu três lâmpadas, totalizando a entrega de 1.524 unidades. Embora pequenas, as lâmpadas consomem quantidade razoável de energia, e a iluminação convencional ajuda a elevar a temperatura de um cômodo.

Ainda segundo a companhia, doação dos novos itens domésticos evitou a emissão de 284,86 toneladas de CO2 (dióxido de carbono), o que equivale ao plantio de 1.709 novas árvores.