Metade dos acordos fiscalizados na RPT está sendo cumprida

Seis áreas foram fiscalizadas na RPT (Região do Polo Têxtil) desde o início do ano pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para verificar o cumprimento de acordos para recuperação ambiental. Dessas, metade vem atendendo os termos de regeneração – foram plantadas 233 mudas e recuperados outros 18 hectares. Até o final do ano, a pasta estadual pretende fiscalizar outras 46 áreas nas cidades da região.

Foto: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE_DIVULGAÇÃO

Desde o início do ano, foram realizadas três vistorias em Americana, e em duas áreas foi realizado o que estava previsto nos acordos. Houve o plantio de 80 mudas em uma área de 5OO metros hectares e de 153 mudas em um terreno de mil metros. Em uma área de três hectares (30 mil metros) em que eram previstos cuidados para garantir a regeneração natural, o acordo não foi cumprido.

Em Sumaré, um acordo que previa plantar 433 mudas em uma área de 2,6 mil metros não foi cumprido. Por outro lado, uma área de 18 hectares recuperou-se mediante regeneração natural, assistida pelo responsável pelo acordo. Outras 255 mudas deixaram de ser plantadas em um espaço e 1,5 mil metros em Hortolândia.

Segundo a assessoria de imprensa da pasta, os responsáveis pelos acordos são notificados do descumprimento dos termos, havendo a cobrança de multa e encaminhamento para execução judicial.

CAIPORA. O diretor do departamento de Fiscalização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Anselmo Guimarães, disse que após a adoção do modelo de conciliação, em detrimento das ações judiciais, a recuperação tem ocorrido de forma mais rápida e eficiente. “O programa de conciliação ambiental, que teve início em 2014, elevou muito o cumprimento dos compromissos. Muitas vezes o acordo entrava em descrédito porque as recuperações acabam proteladas nas ações judiciais. Hoje a ideia é orientar, verificamos a boa fé na recomposição ambiental, e no geral conseguimos benefícios em torno de 60 dias”, disse Guimarães.

As fiscalizações em áreas de difícil acesso estão sendo realizadas através do mutirão denominado Operação Caipora. Até o final de maio, 1.670 termos foram verificados em todo o Estado. Desses, 840 foram considerados cumpridos. Foram plantadas 327.722 mudas e recuperados 20.552,79 hectares.