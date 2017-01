Mesmo com redução de casos de dengue, prefeituras já planejam ações

Apesar da queda de 88% no número de pessoas diagnosticadas com dengue em 2016, a prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) começaram a planejar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo números fornecidos pelas próprias prefeituras, 3.658 pessoas se infectaram com dengue entre janeiro e novembro de 2016, quando em 2015 foram 31.675 casos registrados.

A Prefeitura de Hortolândia, em nota enviada ao LIBERAL, informou que tem como estratégia contra as doenças de verão as atividades de rotina realizadas pelos agentes de saúde, “que são visitas casa a casa e realização de palestras em escolas para conscientização de crianças e adolescentes”. O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) fará reuniões com imobiliárias para poder entrar em casas que se encontram fechadas para aluguel e venda, e realizará nebulização em áreas onde houver necessidade. “O CCZ também atua em parceria com o governo estadual com o objetivo de realizar mutirões nos finais de semana para intensificar o trabalho e retirar possíveis focos de criadouros”, finalizou a nota.

A Vigilância em Saúde de Nova Odessa destacou que na cidade são realizadas diversas ações contínuas de conscientização e combate ao mosquito da dengue, lembrando que as ações acontecem durante todo o ano e não apenas nos períodos mais quentes. “Além disso, existe um importante trabalho em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente para o descarte correto de entulhos no Ecoponto, LEVs (Locais de Entrega Voluntária) e PEV (Posto de Entrega Voluntária). Essa medida ajuda a evitar o acúmulo de possíveis criadouros do mosquito”, trouxe nota enviada ao LIBERAL. A Prefeitura de Nova Odessa também conta com um projeto desenvolvido nas escolas para a conscientização das crianças, que se transformam em agentes multiplicadores e ajudam a falar sobre os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti.

Em Santa Bárbara d’Oeste, segundo a prefeitura, o combate é feito ininterruptamente durante todo o ano. “Em 2017 seguem as ações de controle do vetor realizadas pelos agentes de controle de endemias, como as visitas domiciliares para inspeção e orientação à população quanto às medidas preventivas, bloqueio, controle e retirada de criadouros, nebulização e bloqueio de transmissão, visita a pontos estratégicos e imóveis especiais, busca ativa de suspeitos e atividades de informação, educação e comunicação à população”, trouxe nota da administração.

Já a Secretaria e o Conselho Municipal de Saúde de Sumaré aprovaram, no dia 12 de dezembro, o Plano de Contingência de Zika, Chikungunya e Dengue para 2017. O documento reúne as diretrizes e define estratégias integradas e responsabilidades no trabalho de prevenção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, ações de mobilização pública que atualmente contam com o envolvimento de todas as secretarias da Prefeitura, conselhos municipais, Exército e o Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis).

A Prefeitura de Americana foi a única da RPT que não retornou os contatos feitos pela reportagem.