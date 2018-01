Matrículas crescem, mas problemas seguem

A quantidade de matrículas na educação especial cresceu de 2016 para 2017 na RPT (Região do Polo Têxtil), conforme aponta o Censo Escolar 2016, divulgado pelo Ministério da Educação. O número subiu 6,66% na educação infantil (passando de 255 para 272); 3,56% no ensino fundamental – 1º ao 9º ano- (passando de 2.272 para 2.353); 12,7% no ensino médio (passando de 543 para 612) e 8,66% no EJA (Ensino de Jovens e Adultos), de 127 para 138. No entanto, as escolas, de uma maneira geral, ainda não oferecem condições adequadas a crianças com deficiência. A análise é de Luciene Regina Paulino Tognetta, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano.

“Essas crianças talvez tenham acesso, mas um acesso que as fazem serem excluídas, vítimas de bullying, colocadas em situação diferenciada dos outros alunos”, disse Luciene, que leciona na Unesp (Universidade Estadual Paulista). Segundo ela, as instituições não sabem o que fazer com os alunos que necessitam de cuidados especiais.

Para a docente, a quantidade de matrículas aumentou porque, cada vez mais, os pais têm entendido que a vida dessas crianças “não precisa ser dentro de quatro paredes” e que elas podem se relacionar normalmente com as outras pessoas. Ela também apontou que há, atualmente, uma maior clareza quanto à Lei Brasileira de Inclusão, que garante acesso das crianças com deficiência à educação “normal”.