Mais que hobby, ferromodelismo é paixão que passa de pai para filho

Poderia ser uma cena dos anos 1980: uma maquete ferroviária, vagões e locomotivas sendo impulsionados por eletricidade, pequenas árvores, casebres e estações, tudo isso rodeado pelos olhares atentos de diversas crianças. Engana-se quem pensa que a “brincadeira” é coisa rara.

É fácil achar uma verdadeira legião de fãs do ferromodelismo na região. São pessoas que não só cresceram sonhando com uma maquete, como hoje transmitem a paixão para os filhos. Dona de uma vasta gama ferroviária, a RPT (Região do Polo Têxtil) não só agrega colecionadores, como também responde por 12% de toda as vendas de trens elétricos no País. O dado é da única fabricante dos modelos na América Latina, cuja sede fica em Ribeirão Preto.

O analista de TI (Tecnologia da Informação) Emerson de Carvalho Pinto, 28 anos, é um aficionado pelo ferromodelismo e tenta, a todo custo, manter as locomotivas longe das mãos do filho Eduardo, de 2 anos. Mas é impossível. Louco pelos trens, o garoto já dá sinais de que será um colecionador, assim como o pai. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Eu dou na mão dele alguns vagões, com cuidado, porque são modelos delicados e detalhados. Mas a verdade é que ele quer pegar, colocar na maquete. Fica maluco quando me vê buscando a caixa”, revela. Com uma coleção que contempla mais de 45 modelos, o analista passou os últimos três anos construindo a atual maquete. “A minha próxima terá quatro metros”, garante.

“Eu lembro do trem passando perto da casa da minha avó, quando eu era criança, e naquela época eu já adorava. Meu sonho é levar o Dudu para fazer aquele passeio na Serra do Mar, no Paraná”, conta.

Uma cidade

A filha de 6 anos do maquinista Fabiano Ardito, 43 anos, por outro lado, prefere montar a infraestrutura por onde passarão os trens. “Ela pergunta se eu posso montar no quarto dela as casas, os castelos, prédios e estações, para o trem passar. Eu tenho tantos detalhes das maquetes que poderia montar uma cidade inteira”, ri o maquinista.

Estimando possuir mais de 230 réplicas, Ardito diz que conheceu dezenas de colecionadores desde os seus 10 anos, ocasião em que ganhou o primeiro trem. “O pessoal se reúne para fazer fotos nas linhas ferroviárias, estudar as máquinas e conversar. Espero que a minha filha também tome gosto por isso”, comentou.

Engenheiro já gastou mais de R$ 5 mil

O engenheiro eletricista André Benatti, 30 anos, estima que já tenha investido aproximadamente R$ 5 mil em sua coleção. “Ganhei meu primeiro trem aos 4 anos e quebrei. Só fui ganhar outro com 12 anos”, lembrou o colecionador.

Uma das últimas pessoas a utilizar o trem de passageiros da antiga Fepasa (Ferrovia Paulista S/A), ele guarda com carinho a passagem comprada no fim dos anos 1990. “É um hobby que além do tempo, também precisa investir certo dinheiro. De vez em quando separo uma parte do orçamento para comprar ou customizar algum”, admite. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele exibe com orgulho a locomotiva que precisou pedir sob medida, uma réplica do trem de passageiros que era utilizado pela companhia em seus últimos anos de atividade. “É uma raridade, meu favorito”, garante.

Com preços que variam de R$ 50 a R$ 200 para os modelos nacionais, e até R$ 500 para os modelos importados, o ferromodelismo é uma atividade para a vida toda. Lucas Frateschi, gerente da empresa que fabrica essas réplicas, diz que os trens são clássicos.

“É um produto que sempre chama atenção por ser lúdico e carregar história. Não é um produto sazonal, mas no Natal é quando os colecionadores cativos buscam perpetuar o hobby com os filhos”, comentou o gerente da empresa.

Ele mesmo carrega o “peso” do ferromodelismo, já que fez parte da terceira geração da família, toda ela dedicada a fabricação das locomotivas de brinquedo.