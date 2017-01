Mais de 7 mil passarão por pente-fino na RPT

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai convocar 7,9 mil beneficiários da RPT (Região do Polo Têxtil) para reavaliar a necessidade dos pagamentos. Estão no pente-fino da previdência os aposentados por invalidez e aqueles que recebem auxílio-doença, que por algum motivo não passaram por perícia ou revisão do benefício nos últimos dois anos.

A estimativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário é que ao menos 30% destas pessoas estejam recebendo irregularmente os pagamentos. A última revisão, feita em outubro, chegou a cancelar 80% dos cadastros suspeitos no País, o que resultou em uma economia de R$ 220 milhões para o Fundo da Previdência. Foto: Arquivo - O Liberal

Na região o maior número de convocados é de Americana. São 1829 pessoas aposentadas por invalidez e outros 974 cadastrados no auxílio-doença. Somados, estes beneficiários representam cerca de 5,6% do total de pessoas que recebem algum dos 13 benefícios oferecidos pelo instituto, entre eles a aposentadoria comum, salário-maternidade e auxílio-reclusão. A reportagem considerou a quantidade de beneficiários por municípios mais atual disponibilizada pela Previdência, que data de dezembro de 2015.

Em Santa Bárbara este número é de quase 8% dos beneficiários, ultrapassando os 2,5 mil convocados, a maior proporção de benefícios em investigação na RPT. Sumaré é a terceira cidade com maior número de convocados, com 1.426 suspeitos, representando pouco menos de 4,8% dos pagamentos emitidos. Em Hortolândia são 871 benefícios no pente-fino e, em Nova Odessa, outros 305, representando 4,7% e 3,3% do total emitido, respectivamente.

PROCEDIMENTO. Após receber a carta do Ministério, o segurado tem cinco dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. Quem não atender à convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso.

Para reativar o auxílio, será necessário procurar o INSS e agendar nova perícia. “O INSS orienta que o segurado leve toda a documentação médica disponível, como atestados, laudos, receitas e exames”, orientou o Ministério em seu comunicado oficial sobre o tema enviado à imprensa.

A expectativa do governo federal é de que todas as revisões de benefício sejam feitas dentro de um prazo de dois anos. “Essa economia proporciona melhor governança e gestão dos recursos previdenciários, direcionando os benefícios para quem realmente precisa”, comentou o secretário-executivo do Ministério, Alberto Beltrame.

Em nível nacional, o INSS espera revisar aproximadamente 2 milhões de benefícios concedidos, sendo 840 mil beneficiários de auxílio-doença e 1,2 mil aposentados por invalidez.