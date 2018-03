Maioria dos assassinados da região tem nível escolar baixo

Foto: Arquivo - O Liberal

Igor Vinicius, Erik Henrique, Flávio, Antonio e Rodrigo tinham duas coisas em comum: não concluíram o ensino médio e foram assassinados no ano passado na RPT (Região do Polo Têxtil).

Mas não são os únicos. Levantamento feito pelo LIBERAL com base em boletins de ocorrência registrados pela polícia revela que a baixa escolaridade é predominante entre as vítimas de homicídios. Das 59 pessoas assassinadas em 2017 cujo grau de instrução foi informado no documento da polícia, apenas uma tinha ensino superior completo. Cento e oito pessoas foram mortas na região em 2017 (incluindo homicídios dolosos e episódios envolvendo confrontos com a polícia), segundo os boletins de ocorrência disponibilizados no Portal da Transparência da SSP (Secretaria da Segurança Pública). Nos outros casos a escolaridade da vítima não foi informada no registro policial.

“Geralmente (o homicídio) ocorre em área mais pobre, e pobreza está ligada à baixa escolaridade”, afirma José Vicente da Silva Filho, que ocupou o cargo de secretário nacional de segurança pública no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, coronel reformado da Polícia Militar e especialista no assunto. Para ele, as pessoas com pouca escolaridade, renda menor e sem estabilidade no emprego geralmente estão expostas a mais situações de risco.

ACESSO MENOR. Na visão de José Henrique Specie, também especialista em segurança pública, os números mostram que a incidência maior do crime está em áreas mais vulneráveis, onde há menos acesso a serviços públicos. “Isso demonstra que a incidência maior de homicídios se dá em áreas mais vulneráveis, em populações mais vulneráveis, que infelizmente apresentam nível de escolaridade menor”, afirma o especialista. “Não é a escolaridade que vai gerar a propensão pro cidadão praticar ou se envolver em crime ou ser vítima. É uma realidade social, que envolve uma característica social”, explica.

Das 59 pessoas que foram assassinadas e cuja escolaridade foi informada nos boletins de ocorrência, 39 (66,1% do total) só completaram o ensino fundamental. Destes, 37 tinham 18 anos ou mais, ou seja, idade suficiente para ter completado o ensino médio. Uma das vítimas era analfabeta. Outras duas tinham o antigo primeiro grau incompleto. Doze pessoas completaram o ensino médio. As outras quatro vítimas tinham o antigo segundo grau incompleto. Foto: Divulgação

CASO A CASO. Para o delegado Luis Antonio Loureiro Nista, de Hortolândia, a baixa escolaridade pode significar que estas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades de vida que pessoas mais privilegiadas, mas é preciso analisar “caso a caso”. Segundo ele, vários fatores contribuem para a incidência de criminalidade. Outro delegado da região, que pediu para não ser citado na reportagem, diz que o perfil socioeconômico das pessoas envolvidas em crimes é de pessoas de baixa renda e que vivem na periferia, o que pode explicar a pouca escolaridade. E as vítimas, diz este delegado, têm o perfil semelhante ao dos criminosos. A SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública) foi procurada, mas preferiu não se manifestar. A reportagem também perguntou porque alguns boletins de ocorrência não trazem a informação da escolaridade e profissão das vítimas, mas não houve resposta.