Luiz Alfredo nomeia comissão para contrato; Perugini inicia transição

Os dois prefeitos “novos” da RPT (Região do Polo Têxtil) tiveram nesta segunda-feira seus primeiros dias à frente das prefeituras. Em Sumaré, Luiz Alfredo Dalben (PPS) nomeou uma comissão para rever o contrato com a concessionária do serviço de água e esgoto com a Odebrecht Ambiental e recebeu representantes do sindicato dos servidores públicos.

Em Hortolândia, Angelo Perugini (PDT) deu início ao período de transição para levantar a situação atual da administração, já que ele diz não ter havido transição com o governo de Antonio Meira (PT).

Seguindo a promessa de campanha de rever o contrato com a Odebrecht, em Sumaré, Luiz Alfredo criou uma comissão que irá avaliar se a contratação é necessária para a cidade.

No domingo, durante a posse, ele disse ao LIBERAL que a intenção de finalizar o serviço da empresa, promessa de campanha, não mudou. Foto: Reprodução / Facebook

“A intenção é romper o contrato com a Odebrecht, e é com muito ânimo que eu quero fazer isso. Pessoalmente, vou me dedicar, rever esse contrato, buscar um mecanismo jurídico para auferir o preço das tarifas que estão aumentando gradativamente”, afirmou.

Outros dois pontos urgentes da administração, segundo Luiz Alfredo, é a questão da greve dos médicos da organização social Pró-Saúde e também o pagamento dos servidores. A segunda questão foi discutida com representantes do sindicato dos servidores em reunião realizada nesta segunda, e deve ser tema de nova reunião nesta terça.

“[A prioridade] é fazer o pagamento integral dos servidores públicos e pagar o 13° que a administração passada não pagou. É um desafio bastante grande que a gente vai ter que enfrentar agora no início do mandato”, disse o prefeito.

Retomada

Prefeito entre 2005 e 2012, Angelo Perugini reassumiu a Prefeitura de Hortolândia nesta segunda depois de se reunir com secretários no domingo. O trabalho de transição é o primeiro passo, já que, segundo ele, não houve negociação com a administração anterior. “Em 48 horas estamos tendo que fazer um trabalho de 60 dias”, afirmou.

Nesta segunda, Perugini visitou obras em andamento na cidade e deve se reunir com construtoras nesta terça. Ele afirmou que todos os pagamentos acima de R$ 100 mil foram suspensos, assim como licitações e convênios.

O prefeito informou que só terá um balanço real das contas nesta terça, quando saberá se será possível pagar os salários dos servidores integralmente. Perugini disse que todos os servidores comissionados já estão em processo de exoneração, e que a estimativa é de que as rescisões custem pelo menos R$ 3 milhões ao Executivo, valor que barraria novas contratações.

“Nesse momento, no primeiro mês, não vamos contratar ninguém, porque vamos gastar com as demissões. Vamos começar a contratar entre fevereiro, devagar, só o necessário, até agosto. A intenção é economizar pelo menos R$ 1 milhão”, explicou o prefeito, que nomeou somente secretários e diretores por enquanto.