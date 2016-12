Com a chegada do Natal e o fim do período de maior atividade do comércio no ano, a partir desta segunda-feira muitos consumidores começam a procurar as lojas para trocar mercadorias que compraram ou até mesmo que ganharam de presente.

No entanto, de acordo com o encarregado de serviços do Procon (Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor) de Americana, Wilson Santos, quem deseja trocar mercadorias deve estar atento ao que foi combinado no momento da compra, pois as lojas somente são obrigadas a trocar produtos em caso de defeitos – o que não inclui situações onde uma roupa dada de presente a alguém não serve, por exemplo – ou se o estabelecimento combinou isso com o consumidor no momento da compra.

“Cor, tamanho e modelo não é defeito, então isso não obriga a loja a trocar. As lojas costumam oferecer a troca devido ao fato de ser presente. O ideal é estar sempre perguntando ao vendedor, se ele puder anotar, na própria nota fiscal ‘prazo de troca 30 dias, prazo de troca sete dias, manter a etiqueta’, aí eles são obrigados a cumprir com o prazo que deram, porque foi um argumento de venda, então ele tem que cumprir com essa oferta, mesmo sem o cupom fiscal, porque ninguém dá presente com o cupom fiscal”, esclareceu.

Ainda de acordo com Santos, caso o consumidor não receba por escrito que pode efetuar uma troca e o prazo, ele mesmo pode escrever na nota fiscal, no momento da compra, o que foi combinado e, se isso não for cumprido pela loja, ele deve procurar o Procon, que vai prontamente notificar o estabelecimento, cobrando que sejam respeitados os termos acordados na venda, o que pode acabar até mesmo em multa ao local.

“Se o vendedor falar que não tem carimbo ali, o próprio consumidor, na frente do vendedor, pode escrever ‘troca sete dias’, porque o vendedor está vendo ele escrever e a palavra dele tem valor por escrito. Ele está assinando um compromisso de que isso é verdade, então a gente consegue notificar as lojas exigindo que se faça a troca”, disse.

