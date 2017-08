Liquidações devem elevar vendas do Dia dos Pais

O presidente da Acia, Dimas Zulian, disse que a estimativa foi feita com base na percepção de comerciantes, que afirmaram que devem investir em promoções, principalmente no setor de vestuário e calçados. “Vamos implantar preços promocionais muito próximos ao custo da mercadoria. Nesse momento, mais importante do que a margem de lucro é o giro do estoque e a presença de dinheiro em caixa”, afirmou.

Liquidações de vestuário e calçados de Inverno devem aquecer as vendas relacionadas ao Dia dos Pais. Segundo estimativa da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), as receitas devem aumentar 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de tímido, o incremento nas vendas é aguardado com expectativa pelos comerciantes, que amargam resultados negativos e até mesmo quedas por conta da crise econômica. O valor médio previsto pela associação gira em torno de R$ 80.

“Mesmo havendo expansão nas vendas, a tendência é um valor médio reduzido, já que as pessoas ainda restringem o consumo ao mesmo patamar do ano passado. O setor de eletroeletrônicos, por ter um valor maior não deve ir muito bem”, previu Zulian. Por outro lado, um setor que deve registrar bom resultado é o de cosméticos e perfumaria, de acordo com o empresário.

Incentivo

Para estimular a presença dos consumidores, as lojas da região central de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste abrirão em horário especial no dia 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais. O comércio estará aberto no sábado até as 18 horas. Em Santa Bárbara d’Oeste, as lojas também atenderão em horário diferenciado na sexta-feira, dia 11 de agosto. Elas estarão abertas até as 22 horas.

A Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) está realizando uma promoção para os consumidores que comprarem na cidade. Serão sorteados 10 vale-compras no valor de R$ 200, uma TV de 32 polegadas, um notebook e uma caixa de ferramentas com furadeira elétrica.