Linhas rodoviárias ligam região a quase 300 cidades

Batizado de “Ligações Hidroviárias e Rodoviárias”, o relatório foi publicado no último dia 30 e levou em consideração todas as viagens possíveis de se fazer pelas estradas brasileiras, disponíveis entre julho de 2016 e janeiro de 2017.

De Americana, é possível alcançar as margens do Rio São Francisco, na cidade sergipana de Propriá, distante 2.335 quilômetros. Para isto, basta que o passageiro encare mais de 40 horas de viagem. Com o mesmo tempo na estrada, mas em outo extremo, os viajantes podem margear o Mato Grosso e o Pará, tendo como destino a pequena cidade de Alta Floresta (MT), município com pouco mais de 50 mil habitantes. Mais ao sul, os americanenses conseguem andar “apenas” pouco mais de mil quilômetros, até a cidade rio-grandense de Frederico Westphalen, na divisa com Santa Catarina.

Não que para rodar todos estes trechos os passageiros da região paguem barato. Uma passagem para os destinos no Centro-Sul e Nordeste não saem por menos de R$ 470. Este é o motivo pelo qual muitos dos viajantes tem abandonado a modalidade e trocado as rodovias pelas nuvens.

É o que garante um dos agentes de passagens na Rodoviária Francisco Bendilatti, de Americana. "Pouca gente hoje gasta R$ 500 para andar de ônibus por tantas horas. Preferem o avião. Para destinos como Propriá, vendemos no máximo cinco passagens por semana, por exemplo. Em época de férias chega a dez. Mas isto porque estes ônibus vão parando em muitas cidades maiores no meio do caminho. Não são muitos os que vão até o ponto final", explica o profissional, que pediu para não ser identificado na reportagem.

O frentista Robson Gomes dos Santos embarcou, na sexta-feira (e pela sexta vez) no ônibus com destino à Propiá. Mas ele iria, ao lado do filho, parar no meio do caminho, em Teófilo Otoni (MG), Experiente no trajeto, ele diz que os meses mais concorridos para se conseguir uma passagem são junho, julho e dezembro. “Esse ônibus eu pego com muita gente que vem para o corte de cana aqui na região. Ficam cinco ou seis meses e depois voltam para as cidades nordestinas, como Propriá”, explicou. Para aguentar a viagem, ele diz que procura levar travesseiros, cobertas, livros e muita comida. Desta vez, a primeira viagem com o filho também terá mamadeiras, brinquedos e muita distração. “Não sei como ele vai reagir. A viagem é longa”.

Piracicaba é principal destino

Outro aspecto avaliado pelos pesquisadores do IBGE foi a frequência semanal com que os ônibus e vans partem em direção a outros municípios. Ao contrário do que o senso comum poderia apontar, o destino preferido dos passageiros da RPT não é um dos outros quatro municípios que compõe a região, e sim, Piracicaba. São 1.110 viagens semanais partindo de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, as únicas três cidades que fazem esta ligação direta. Somente Americana responde por 763 viagens deste montante, colocando Piracicaba no topo da lista de destinos mais frequentemente procurados pelos americanenses. Santa Bárbara representa outras 292 ligações com a “Noiva da Colina”, que briga com Campinas, pela preferência dos barbarenses. Em Nova Odessa são 28 viagens semanais.

Pesquisador do IBGE destaca desenvolvimento da região

Para Marcelo Motta, um dos pesquisadores do IBGE responsáveis pela pesquisa, as conectividades mais precárias ficam localizadas na região Norte, o que deixa, de certa forma, a região isolada pelo transporte mais lento e frequências mais baixas. Isto também explicaria porque as conexões da RPT param nesta divisa.

“O Norte é de certa forma mais precário e depende mais do transporte hidroviário. São conexões feitas com barcos o que deixa as viagens mais lentas”, pontuou o pesquisador, em entrevista concedida ao LIBERAL na última sexta-feira. Já o Centro-Sul e mais especificamente, o Interior de São Paulo, possuem números de ligações diretamente proporcionais ao seu desenvolvimento econômico, avalia o pesquisador. “A acessibilidade de uma cidade está relacionada ao tamanho demográfico. Quanto mais gente, maior quantidade de viagens a cidade atrai para si. São Paulo, sendo o maior centro demográfico do País, corresponde também ao local com maior quantidade de ligações em nível nacional”, avaliou Motta