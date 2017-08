LIBERAL passa a ser publicado em novo formato, mais portátil

“Com o novo formato, o LIBERAL espera agradar visualmente os nossos fiéis leitores e também atrair novos. De forma mais dinâmica, o jornal aposta no interesse dos jovens leitores que buscam mais praticidade e conteúdo de credibilidade, que o coloque a par do que acontece na sua região”, complementa a diretora.

O formato escolhido, chamado de germânico, permite ao jornal ter mais páginas impressas e coloridas, e também segue uma tendência de publicações no País, que apostam em uma maior portabilidade, segundo a diretora industrial do Grupo Liberal de Comunicação, Juliana Bianco Giuliani. “O leitor não perderá conteúdo, uma vez que a mudança no tamanho irá refletir diretamente no aumento de número de páginas, com o diferencial de que o leitor poderá levar o exemplar para ler ao longo do dia com mais facilidade”, explica Juliana.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

EXPERIÊNCIA. De acordo com o diretor comercial do Grupo, Edison Carone, a alteração pretende impactar novamente a experiência dos leitores com o consumo de informações, hoje, veiculadas pelo LIBERAL na internet, rádios, redes sociais, revistas e jornal impresso.

“É uma tendência hoje, dos grandes jornais, repensarem o formato. O LIBERAL pensou, trabalhou e se debruçou na ideia de mudar o formato pela necessidade de melhorar a cada dia a experiência que o leitor tem com o produto que entregamos diariamente”, explica Carone.

Segundo o diretor, o novo formato é, também, uma necessidade. “Em função do cenário econômico que nós estamos vivenciando, nós temos que repensar, todos os dias, como fazer e de uma forma mais econômica”.

Editor-executivo do Grupo, João Turquiai ressalta que a decisão pela forma como o LIBERAL passará a ser entregue aos leitores é um alinhamento às necessidades do mercado e do público consumidor.

“Toda empresa que pensa no seu futuro tem muitas mudanças no seu presente. O jornal é muito dinâmico, então ele está sempre mudando para que no futuro ele também consiga alcançar a expectativa do seu leitor”, afirma Turquiai.

“Este novo formato que o LIBERAL adota vai ao encontro de uma necessidade de que as pessoas têm cada vez menos tempo para se informar e cada vez mais um volume maior de notícias pra dar conta no seu dia a dia”.