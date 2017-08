LIBERAL lança novas editorias e reorganiza cadernos

O editor de arte do LIBERAL, Fábio Natali, explica que as mudanças do formato também trazem novidades na diagramação das páginas. Apesar de o padrão gráfico – fontes, tamanho dos caracteres e ícones – ter sido mantido, será possível que os cadernos Cidades ou 360° tenham uma apresentação das reportagens semelhante às capas do caderno +Cult, por exemplo.

O leitor perceberá, a partir deste domingo, no LIBERAL, uma nova divisão de editorias, que reagrupa assuntos semelhantes. Além das tradicionais Cidades, 360°, Esportes, +Cult e Eclética, o LIBERAL publicará as páginas Mais Estilo (comportamento), Mais Vida (bem-estar) e Malas Prontas (turismo).

Fábio ressalta que a alteração nas medidas do jornal acompanha a tendência da portabilidade da informação. “O tamanho serve também para maior conforto do leitor, quando ele pega para ler. E também vem na esteira das mudanças da tecnologia, com os celulares e tablets”.

MAIOR. O caderno de Esportes voltará a ser publicado no mesmo tamanho do restante da edição. Deixará o formato tabloide (30cm por 28cm) e migrará para o germânico, maior (41,7cm por 27,5cm).

O caderno menor para as reportagens de esporte havia sido escolhido em 2014, para a cobertura da Copa do Mundo. O formato agradou os leitores e acabou sendo mantido.

O editor Bruno Moreira diz que a nova mudança, para o modelo germânico, é um ganho de espaço e de possibilidades na forma como o conteúdo é apresentado.

“A gente tem expectativa de fazer uma melhor distribuição dos conteúdos que já estão absorvidos hoje no formato tabloide neste novo formato, que tem uma cara tradicional no segmento esportivo”, explica o responsável pela edição do caderno.

“Ele permite mais opções de recursos artísticos, fotográficos e até do próprio texto. Então, a gente tem o objetivo de continuar acompanhando de forma incisiva o conteúdo local, nacional, internacional, mas podendo ter mais opções de distribui-los nas páginas, e entregar um formato mais confortável e menos apertado ao leitor que gosta de consumir o caderno de Esportes”, conclui.

EXTRAS. Atualmente, a publicação impressa é complementada por um modelo de conteúdo que tem se tornado tendência no mercado jornalístico – o de páginas virtuais.

As edições diárias do LIBERAL têm reportagens exclusivas na versão acessível exclusivamente por computador, tablet ou celular, muitas vezes, com conteúdo extra, como links para vídeos ou mais fotos. O caderno de Cidades, por exemplo, tem duas páginas a mais se acessado na banca digital, disponível em liberal.com.br/virtual. O endereço reúne as edições desde 2000.

O modelo, segundo o diretor comercial do Grupo Liberal de Comunicação, Edison Carone, é uma forma de dar vazão a um conteúdo que acaba ficando de fora das páginas impressas devido à limitação física do processo de produção, impressão, encarte e entrega.

“Nosso assinante, além de receber o jornal impresso, com as informações quentes do dia, também tem a possibilidade de acessar a ferramenta virtual, que lá tem algo mais. Nós entregamos mais de 30% de volume na versão digital do que na impressa”, explica Carone.