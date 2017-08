Leitos de UTI seguem na base das conversas

Em nota, os deputados estadual e federal Cauê e Vanderlei Macris (PSDB), por exemplo, lamentaram o falecimento recente e disseram que “sobre a necessidade específica de elevar o número de UTIs, continuam à disposição dos gestores municipais para intermediar pleitos que possam surgir frente a novas demandas, sobretudo na área da saúde”. A deputada federal Ana Perugini (PT) afirmou, por sua vez, que o “governo estadual não vem cumprindo com suas responsabilidades, o que contribui com a falta de leitos em todo o Estado”.

A morte do garoto Cauã Santos, de 2 anos, ocorrida no dia 11 deste mês após ser picado por um escorpião em Americana, reacendeu a necessidade de abertura de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica na RPT (Região do Polo Têxtil). Contudo, consultas feitas pelo LIBERAL junto aos deputados estaduais e federais que representam a região mostram que as negociações por leitos desta natureza seguem sendo tratadas apenas através de pedidos e reuniões esporádicas com as secretariais municipais e estadual de Saúde. Sem solução a curto e médio prazo, as crianças em estado grave na região contam com vagas principalmente em Campinas, Jundiaí e Sumaré, cidades mais próximas indicadas pela secretaria estadual através da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde). Foto: Arquivo O Liberal

Já o deputado Chico Sardelli (PV) garantiu que tem pedido ao secretário estadual de Saúde, David Uip, que amplie o número de vagas no Hospital da Unicamp e em Sumaré. “É uma questão complicada porque a dificuldade de implantação do governo do estado esbarra na capacidade financeira. Outra opção que temos são parcerias com planos de saúde e operadoras para abertura dessas vagas em uma espécie de cooperativa com o poder público”, contou. No entanto, a última reunião neste sentido ocorreu há mais de dois meses e o deputado preferiu não dar nenhuma previsão para que a proposta saia do papel.

TETO FINANCEIRO. O Departamento Regional de Saúde de Campinas, órgão ligado à Secretaria Estadual de Saúde e que responde pela região, defendeu que o número de leitos existentes na RPT é adequado, conforme as regras do Ministério da Saúde. “A criação de novos leitos não é uma prerrogativa exclusiva de governos estaduais. Cabe também aos municípios e depende do aumento do teto financeiro de alta complexidade pela União ao Estado”, disse o órgão. Questionada sobre os custos diários para manter as unidades, a pasta não se pronunciou.

