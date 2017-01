Lei tenta evitar práticas abusivas na lista de material escolar

A Lei Federal 12.866/13 estabelece que as escolas particulares em todo o Brasil não podem exigir na lista de material escolar produtos de uso coletivo, como itens de higiene pessoal, de limpeza e até mesmo materiais utilizados no dia a dia da escola, como resmas de papel sulfite, papel crepom, barbante e outros mais. De acordo com a diretoria do Procon (Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor) de Nova Odessa, a advogada Analina Demiqueli, a determinação se dá em função do entendimento da Justiça de que o custo destes materiais que podem ser utilizados por vários alunos deve estar incluso na anuidade da escola.

“Na verdade, o objetivo da lei é evitar práticas abusivas nas listas de material escolar, porque se o material é somente para uso do aluno, então não há porque ter alguns tipos de produtos que não precisam ser citados na lista. Esses materiais devem estar inseridos na anuidade, então uma vez que esse material é exigido do aluno de uma outra forma, seria uma prática abusiva, até mesmo porque não tem como você saber se esse material de uso coletivo foi utilizado mesmo para o aluno em questão de quantidade”, esclareceu a diretora do órgão.

Foto: Arquivo / O Liberal

Caso materiais de uso coletivo sejam exigidos pelas escolas nas listas que normalmente são entregues no começo do ano, o consumidor deve pedir esclarecimento à direção da escola e, se ainda tiver dúvidas, deve então procurar o Procon para que os profissionais do órgão possam esclarecer a situação e, caso seja comprovada a prática abusiva, a escola em questão pode vir a ser notificada sobre o problema.

“A lei não especifica quais são os materiais, mas a interpretação é de que, por exemplo, álcool, algodão, barbante (são de uso coletivo). O que seria o correto? Caderno, caneta, lápis, então fora o que sai do padrão que seria para uso particular do aluno, vai depender da interpretação, mas seria considerado um material que de repente não seria utilizado por aquele aluno durante o decorrer do ano. Se os pais entenderem que tem alguma coisa que seja fora do padrão, entenderem que é abusivo, a instituição precisa explicar, precisa sanar a dúvida do responsável pelo aluno e, se ela não conseguir fazer isso, os responsáveis deverão procurar o Procon”, completou Analina, lembrando que até mesmo ações judiciais pedindo a devolução de valores corrigidos podem ser movidas em determinados casos.

Por fim, outro direito garantido por lei aos pais ou responsáveis por alunos é o de receber de volta ao final do ano letivo eventuais sobras de materiais escolares particulares da criança ou adolescente que ficam na instituição ao longo do ano e nem sempre são utilizados em sua totalidade.

