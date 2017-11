Lei facilitará inclusão de consumidor em lista de devedor

Para o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Dimas Zulian, essa mudança facilitará a comunicação com o devedor, pois haveria outras maneiras de contatá-lo. A proposta, elaborada pelo governo estadual, foi à votação anteontem e ainda depende da sanção do governador Geraldo Alckmin (PSDB) para entrar em vigor.

“Isso [a necessidade do AR] dificultava muito, porque ficava difícil de encontrar o devedor. Se não encontra, a carta volta, e não alimenta a base de dados”, declarou Antonio Roberto Bonamin, presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste). “Vai facilitar muito o cadastro, vai ficar bem atualizado”. Ele destacou que a alteração beneficiaria o “bom pagador” e o comércio.

De acordo com Zulian, atualmente, o consumidor inadimplente que não assinar o AR fica impossibilitado de regularizar sua situação. “O impacto é muito positivo. Na realidade, essa lei que estava em vigor hoje, com essa obrigatoriedade do aviso de recebimento, praticamente inviabilizava a negação do consumidor inadimplente”, disse.

Ele também ressaltou que não é obrigatória a assinatura do AR. O presidente da Acia apontou que, caso a lei seja sancionada, o consumidor poderá ser comunicado de diferentes maneiras, inclusive por meio eletrônico. “Esse projeto de lei não exclui a carta com AR. Ele inclui a comunicação moderna, como e-mail e WhatsApp”, afirmou Zulian.

O projeto prevê que, após o recebimento da notificação, o devedor tenha prazo de 20 dias para quitação do débito ou apresentação de comprovante de pagamento, antes de seu nome ser inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

Segundo a Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), o Estado tem 2,8 milhões de CPFs com superendividados, ou seja, consumidores que talvez sequer tenham tomado conhecimento de seu passivo.

> De olho nos devedores:

COMO É

Atualmente, a inclusão do nome em cadastros ou bancos de dados de inadimplentes só pode ser feita após comunicação por escrito ao consumidor. A comunicação ainda deve ser comprovada por meio de um Aviso de Recebimento (AR) com assinatura.

COMO FICARIA

O novo projeto, que foi aprovado, mas aguarda sanção do governador, ainda exige que o consumidor receba um comunicado por escrito sobre a inclusão no cadastro de proteção ao crédito, no entanto, elimina que isso tenha que ser comprovado por meio do AR.

O QUE DIZEM OS LADOS

Para as associações comerciais, a lei anterior trazia gastos e dificuldades para os serviços de proteção ao crédito e favorecia maus pagadores. Agora, o consumidor poderá ser notificado de outras maneiras, inclusive por meio do WhatsApp. Já os órgãos de defesa do consumidor argumentam que a lei que incluía o Aviso de Recebimento, protege o consumidor e serve de modelo. Entidades apontam o risco de que, com a mudança, a comunicação possa ser entregue ao consumidor em endereço incorreto, por exemplo.