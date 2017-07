Lar dos Velhinhos comemora 113 anos nesta terça

Foto: Divulgação

No dia 25 de julho é comemorado o aniversário de 113 anos do Lar dos Velhinhos de Campinas e, para celebrar a data, será feita uma grande festa para aumentar a auto estima dos moradores do local, com cortes de cabelo gratuitos e até mesmo um bolo de churros fornecido pela rotisserie Romana.

Além disso, o Lar dos Velhinhos recebeu uma nova decoração com flores e plantas para a realização de um almoço oferecido pelos chefes Helton Pereira e Arnaldo Ferraz. No cardápio estão duas paellas: uma de frutos do mar e outra caipira, com direito a sobremesa e muitos mais, sendo que os alimentos para o almoço serão todos doados por empresas da cidade

LEIA TAMBÉM: Sesc inicia ciclo de palestras sobre livros para vestibular

Para animar ainda mais o evento, a dupla sertaneja Ângelo Máximo e Leandro comanda o som durante o dia festivo.