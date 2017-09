Kombi faz 60 anos e conquista adeptos na região

O mecânico Tony Fredson Tonon, dono de uma oficina mecânica no bairro São Manuel, em Americana, encontrou uma Kombi 72 aos pedaços, abandonada sob um abacateiro, há 12 anos. Ele reformou o veículo inteiro. Gastou bastante. Garimpou peças, comprou novas rodas, fez o motor e o câmbio. O acabamento interno ficou impecável. “Com três filhos, levo a família toda para a diversão. Deixo o outro carro na garagem e viajo de Kombi. Cabem oito pessoas, fora as malas. Já fui para Curitiba, já fiz a Rio-Santos inteirinha”, diz.

A Kombi, veículo da Volkswagen que ganhou uma legião de fãs, completa neste sábado (2) 60 anos de história no Brasil. Não faltam apelidos carinhosos para homenagear a nobre senhora. Perua, pão de forma, kombosa… Cada cidadão identifica de um jeito o utilitário que conquistou o mercado por sua versatilidade. Ainda hoje, 387.436 peruas circulam pelo Estado de São Paulo, segundo o próprio Detran. Nada menos que 246.304 estão no Interior.

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

O comerciante Agnaldo César Andrello e a mulher Daniela, residentes em Santa Bárbara, usam a própria Kombi 86 para transportar as roupas que são vendidas na feira-livre. O veículo foi comprado há 8 anos, quando o casal abriu o negócio próprio. Mas a esposa, caprichosa, tratou de adesivar o veículo, e o transformar em uma cópia fiel da Kombi Hippie que aparece no desenho animado Carros, da Disney. “O povo adora quando a vê na rua”, diz. “É a gasolina, dupla carburação, nunca mudei nada. E nem vou mudar. Vai ficar de herança para o meu filho”, disse. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

O casal de namorados Tânia Pontel e Fernando Barbosa estavam desempregados, e tiveram a ideia de equipar uma Kombi para vender chope. O rapaz e um amigo fizeram o trabalho artesanal, perfurando e envelopando a lataria. E Kombi combina com rock. O piloto Thierri Bispo, baixista nas horas vagas, usa a Kombi lindona, a “Judith” para transportar músicos e instrumentos da banda. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Uma nova versão está a caminho

A Kombi, clássico da Volkswagen, começou a ser produzida no Brasil em 1957 e, para a tristeza dos fãs, deixou de ser fabricada em dezembro de 2013. Mas a montadora prevê a volta do veículo em 2020. A nova versão vai chegar às concessionárias em uma versão supermoderna, com fachada inovada e novos faróis traseiros.

A nova kombosa vai estar disponível até no modelo elétrico, como já anunciou, na Europa, o presidente da marca, Herbert Diess. A perua foi o primeiro veículo a ser produzido pela montadora alemã no País. Antes mesmo do Fusca. E a longevidade do modelo brasileiro se deve basicamente à praticidade.

Mas o relançamento não será apenas um exercício nostálgico. O novo veículo será reformulado com vários itens tecnológicos, e vai oferecer mais segurança aos condutores e passageiros. “Será uma paixão nacional reformulada”, diz o diretor-presidente do Detran.SP, Maxwell Vieira.