Justiça proíbe revistas íntimas em presídios da região de Campinas

A decisão do Deecrim (Departamento Estadual de Execuções Criminais) abrange as cidades da 4ª RAJ (Região Administrativa Judiciária), entre elas Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré. "O desnudamento perante agente estatal por quem não cometeu crime algum e, diferentemente do preso, não sofre restrição de direitos, é prática abominável e, ademais, desproporcional", escreveu o juiz Bruno Paiva Garcia. "O Estado pode obrigar o preso a se despir, se for necessário para a segurança do estabelecimento penal, mas não pode fazer o mesmo com o familiar do preso", acrescentou Garcia.

LEI

A revista íntima corporal foi proibida pela lei estadual 15.552/2014, que determinava ainda a instalação de scanners corporais e detectores de metais. A ação da Defensoria, ajuizada em 2015, cobrava a implantação dos equipamentos, que só foi anunciada no mês passado pela SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária).

“Com esses aparelhos, será possível realizar as revistas em visitantes a partir das imagens geradas pelo equipamento, identificando possíveis ilícitos como drogas e celulares de maneira rápida e eficiente”, garantiu a SAP.

“A lei tem mais de dois anos. O início da execução do que ela diz era para ser em seis meses”, criticou Elpídio. Segundo ele, por falta de equipamentos, a revista íntima é feita até hoje nos presídios. “As normas das Nações Unidas para o tratamento de pessoas presas determinam que quem deva ser submetido a qualquer revista é quem está cumprindo pena”, defendeu.

Em junho, a SAP abriu licitação para comprar 165 scanners, que serão instalados em 126 unidades prisionais. Na região, o Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia receberá 6 aparelhos e o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, um. De acordo com a Secretaria, todas as unidades do Estado já contam com aparelhos de raio X e detectores de metal, aparelhos obrigatórios para o funcionamento.

Além da proibição, a decisão do Deecrim obriga que o Estado pague R$ 350 mil em indenização em favor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos.