Justiça nega pedido de urgência de novos leitos na região

Foto: Arquivo / O Liberal

A 4ª Vara Federal de Campinas negou o pedido dos Ministérios Públicos Estadual e Federal para que fossem providenciados imediatamente 136 leitos de terapia intensiva e de cuidados intermediários destinados a recém-nascidos, na região de Campinas. Na decisão, a Justiça questiona ainda se os municípios não devem ser incluídos como réus na ação que pede informações sobre a falta de vagas na região, já que apenas os governos estadual e federal foram citados.

Os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram em julho com ação exigindo a disponibilização de 26 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e mais 110 de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários). A medida foi tomada após constatação, por meio de inquérito civil, do déficit de vagas destinadas a recém-nascidos na região. Na ação, os órgãos entraram com um pedido de tutela de urgência para a disponibilidade imediata desses leitos, nem que para isso fosse necessário comprá-los na rede privada de saúde. O MP disse que existe o risco iminente de morte a bebês prematuros.

Na decisão, proferida na quinta-feira, o juiz escreveu que o pedido de urgência foi negado pela necessidade de melhor exame da situação, após a argumentação do Ministério da Saúde. A pasta federal informou que a disponibilização de vagas na rede privada quando o sistema público não possui leitos já é prevista em lei. A ação continua com o pedido de criação de vagas de forma definitiva na rede pública.