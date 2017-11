Justiça concede 6 medidas protetivas por dia às mulheres da RPT

A Justiça concedeu, em média, seis medidas protetivas por dia às mulheres da RPT (Região do Polo Têxtil) ao longo do ano passado. Elas, em sua maioria, impedem que agressores se aproximem ou mantenham contato com a vítima, proteção garantida através da Lei Maria da Penha, que em 2017 completou 11 anos de existência. A cidade que mais concedeu medidas protetivas neste período foi Americana, onde duas mulheres tiveram o pedido atendido por dia, totalizando 810 medidas concedidas entre janeiro e dezembro de 2016.

A Justiça de Sumaré foi a segunda que mais atendeu pedidos de proteção, com 521 concessões, seguida por Hortolândia, com 469, Nova Odessa com 330 e Santa Bárbara d’Oeste, que determinou 240 medidas. Além das proteções, as autoridades policiais ainda instauraram 847 inquéritos nas cinco cidades para julgar criminalmente casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Americana responde, sozinha, por 391 delas. Foto: Divulgação

A presidente do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres) de Americana, Léa Amábile explica que o fato de Americana liderar o ranking regional de medidas protetivas concedidas não quer dizer que o município seja mais violento. “Tem alguns fatores que estimulam as mulheres a procurarem mais os seus direitos aqui, como maior acesso à informação. Isso muito por conta de campanhas e parcerias do próprio CMDM e do extinto CRM (Centro de Referência da Mulher), além de haver na cidade uma estrutura bem aparelhada para acolher estas denúncias, como a existência de uma Delegacia da Mulher, que faz com que elas se sintam mais confiantes em recorrer a Lei Maria da Penha”, comentou.



REDE. Apesar de considerar Americana mais bem estruturada para lidar de forma ágil com a violência, Léa acredita que as medidas poderiam ser melhor atendidas e mais frequentemente solicitadas caso Americana reabrisse o CRM, centro que fechou as portas em 2014 e contava com uma rede de profissionais especializados neste tipo de atendimento. “Hoje o conselho é subordinado à Secretaria de Ação Social e não possui verba própria para manter um centro de referência, como preconizado. Hoje, o que contamos é com uma casa abrigo para acolher situações graves”, comentou.