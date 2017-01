Justiça barra aumento na passagem do transporte intermunicipal

Nesta sexta-feira (13), as passagens do transporte intermunicipal passaram a ser cobradas sem o reajuste proposto na semana passada pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) concedeu liminar suspendendo as mudanças tarifárias, porque foram consideradas pelo órgão como infundadas.

Desde o último dia 8, na RMC (Região Metropolitana de Campinas) passageiros pagavam em média 7,1% a mais nas passagens. Um dos maiores impactos foi na linha Americana/Campinas, que chegou a cobrar R$ 10,40 pelo trajeto, mas ontem precisou retornar para R$ 9,70 que até então vinha sendo praticado.

Para congelar os preços, o Tribunal argumentou que além de estarem acima do índice inflacionário do período – no caso da região metropolitana da capital, o aumento foi superior a 14% – a EMTU não teria apresentado quais foram os critérios usados para os cálculos.

Por meio de nota, a autarquia defendeu-se dizendo que os reajustes são contratuais e que todo o detalhamento do estudo técnico já está em posse do Poder Judiciário. “O percentual médio de 7,06% do reajuste no sistema intermunicipal da RMC leva em consideração os custos dos insumos do transporte como mão de obra, combustível e veículos, além das cláusulas contratuais com o Consórcio Bus+”, escreveu a assessoria de imprensa da EMTU, em nota.

A estimativa da autarquia é que esta liminar gere até R$ 212 milhões em prejuízo para o sistema rodoviário estadual ao longo do ano. Por isto, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos informou que ainda na quinta-feira protocolou recurso recorrendo da sentença.