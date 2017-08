Justiça aceita denúncia por morte de ciclistas

O juiz da 1ª Vara Criminal de Limeira, Rogério Danna Chaib, aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público da cidade contra o técnico em informática Hyoran Gabriel Alves de Oliveira, de 20 anos, que atropelou no dia 16 de julho os ciclistas Diogo Cia de Faria e Márcio José Bechis, na Rodovia dos Bandeirantes.

O promotor de Justiça, Jonas Maniezo Moyses, denunciou na semana passada o motorista por homicídio duplo qualificado, por motivo fútil e sem que as vítimas tivessem tido a chance de se defender.

Agora, a pedido do magistrado, Oliveira deve enviar sua defesa por escrito, até o dia 19, respondendo as acusações feitas pelo promotor. O juiz também pediu os laudos necroscópicos das vítimas para dar seguimento ao processo. Oliveira está preso preventivamente no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Piracicaba desde o dia 17.