Jovens nascidos em 1999 têm até 30 de junho para se alistar

Jovens do sexo masculino nascidos em 1999, ou em ano anteriores, têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar. O prazo começou nesta terça-feira (3). O alistamento é obrigatório para todo cidadão brasileiro do sexo masculino e segue, também, aos meninos com deficiência física e mental.

Para se alistar, é necessário levar certidão de nascimento e CPF originais e cópias, xerox de comprovante de endereço em nome dos pais do próprio alistado (água, luz ou telefone fixo com data recente) e duas fotos 3×4 recentes e sem edição.

LEIA TAMBÉM: Horário de Verão faz Hortolândia ajustar abertura de parques

O jovem que não se alistar fica em débito com o serviço militar e não pode tirar passaporte, ingressar como funcionário público, entre outras sanções. O Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas (exército, marinha e aeronáutica) e compreende a mobilização para todos os encargos relacionados com a Defesa Nacional.

Confira os endereços das Junta de Serviço Militar da RPT (Região do Polo Têxtil)

Americana

Rua Ítalo Boscheiro, 220, Campo Limpo (dentro da rodoviária)

Horário de funcionamento: 9h às 16h

Telefone: 3461-8471

LEIA TAMBÉM: Criminosos tentam explodir cofres de três postos de combustíveis

Hortolândia

Rua Antonio Bernardes, 360, no Remanso Campineiro

Horário de atendimento: 8h30 às 11h

Telefone: 3865-2262

Nova Odessa

Praça Angelo Paulon, n. 7 no Jardim Santa Rosa

Horário de funcionamento: 8h às 16h

Telefone: 3476-1300

Santa Bárbara

Praça João XXIII, s/n, sala 4, Centro

Horário de funcionamento: 9h às 15h

Telefone: 3455-2534

Sumaré

Av. Luís Frutuoso, 193, Vila Santana

Horário de funcionamento: 12h às 16h

Telefone: 3873-3093