Jovem é estuprada no Parque Ecológico de Campinas e homem é preso

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante pelo estupro de uma mulher, também de 19 anos, dentro do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, em Campinas. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (30).

Segundo informações da PM (Polícia Militar), o homem saía de uma trilha pela mata do parque e correu quando viu a viatura policial. Ele foi abordado e, antes mesmo de ser indagado, disse que não havia feito nada e que estava com uma garota no parque. Ele disse que ela havia pedido para ele sair primeiro, e ela iria embora logo após.

Foto: Luiz Granzotto / Prefeitura de Campinas

Como a jovem não saía da mata, os policiais militares adentraram no Parque Ecológico para averiguar, e ouviram gritos femininos, mas não conseguiram encontrar ninguém. Logo após, ao avistar a viatura da PM com o indivíduo abordado, os pais da jovem se dirigiram aos policiais e informaram que a filha havia feito duas ligações a uma amiga, sendo que na primeira a amiga pôde ouvir apenas gritos e, na segunda, a jovem pedia para que alguém a encontrasse no parque.