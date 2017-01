Gêmeas são assaltadas por 8 pessoas após festa

Duas irmãs gêmeas, de 17 anos, foram assaltadas por oito pessoas na madrugada de sábado (14), em Campinas. As adolescentes, que moram em Americana, estavam saindo de uma festa, quando foram surpreendidas pelo grupo.

Por volta das 5h, as irmãs saíram de um evento realizado em um espaço privado localizado no Jardim Santa Cândida, e começaram a procurar a van que as levaria de volta para casa. Como não acharam o veículo, as meninas ficaram aguardando a chegada do motorista. Foi nesse momento que apareceram oito pessoas, sendo uma delas uma mulher, todas com a cabeça encobertas pelas camisetas, e anunciaram o assalto.

Com ameças, os criminosos exigiram que as gêmeas entregassem as bolsas. Na sequência, os assaltantes fugiram a pé e nenhum suspeito foi preso.

Na ação, os ladrões levaram R$ 100 em dinheiro, documentos pessoais, dois celulares e chaves. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.