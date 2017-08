Inscrições para vestibular da Unicamp se encerram nesta quinta

No curso de Música, que exige avaliação de habilidade específica, a primeira etapa será entre os dias 11 e 18 de setembro, com a segunda fase em 15 e 16 de outubro. Nos outros cursos que necessitam de provas específicas, Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, as avaliações serão feitas entre 22 e 25 de janeiro.

Para o próximo ano, a Unicamp oferece 3.340 vagas distribuídas entre 70 cursos diferentes, sendo que as provas da primeira fase serão aplicada no dia 19 de novembro, enquanto a segunda fase está marcada para os dias 14, 15 e 16 de janeiro do próximo ano. Foto: Priscila Micaroni Lalli / Creative Commons

As inscrições para o Vestibular Unicamp 2018 se encerram às 23h59 desta quinta-feira (31) e devem ser feitas por meio um formulário eletrônico disponível na página da Comvest na internet. A taxa de inscrição custa R$ 165 e deve ser paga até o dia 1º de setembro.

A partir desta edição, o vestibular passa a ser aplicado em 31 cidades do Estado de São Paulo, com a inclusão dos municípios de Indaiatuba e Valinhos. A cidade de Sumaré é a única da RPT (Região do Polo Têxtil) que terá a aplicação da prova em 2018.

As outras cidades são Araçatuba, Avaré, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Valinhos.

Neste ano, a universidade voltou a aplicar suas provas em Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE), que se juntam a Brasília (DF) como as três capitais de fora do Estado de São Paulo que contam com o vestibular realizado em seu território.