Iniciada em Sumaré, perseguição termina em Campinas com jovem detido

Um menor de 17 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (30) após uma perseguição policial que começou em Sumaré e terminou em Campinas. Foram cerca de 20 quilômetros percorridos até a detenção do adolescente. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais militares receberam informações de que um veículo Veloster prata roubado no período da manhã estaria transitando pelo Jardim São Judas Tadeu, em Sumaré. Ao chegar no bairro, os policiais viram dois carros passando em alta velocidade e passaram a segui-los.

Já na Rodovia Anhanguera, os militares deram sinal de parada. Os motoristas, no entanto, ignoraram e, pela Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas, aumentaram a velocidade passando por várias ruas do Jardim Garcia. O condutor do Veloster, um menor de 17 anos, parou o carro na Rua Albano Rodrigues e tentou fugir a pé, sendo alcançado pelos policiais.