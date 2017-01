ID Jovem ainda não teve procura na região

O Programa Identidade Jovem (ID Jovem), lançado no início do mês de dezembro pela Secretaria Nacional da Juventude, ainda não deslanchou na RPT (Região do Polo Têxtil). Diante da baixa procura para cadastro dos jovens, as prefeituras da região acreditam que os benefícios do programa ainda não são conhecidos pela população.

Em Americana, atualmente cinco mil famílias estão inscritas no Cadastro Único, sendo que duas mil têm jovens na faixa etária com direito ao benefício. Porém, apenas duas são atendidas pelo Programa ID Jovem. Já em Nova Odessa, a Diretoria de Promoção Social informou não ter realizado uma busca ativa por interessados pelo programa, tendo credenciado apenas um jovem. O município declarou portanto que não registrou uma demanda declarada.

LEIA TAMBÉM: Manutenções deixam bairros sem água na RPT

Foto: Divulgação

A assessoria de imprensa de Sumaré afirmou não ter um registro de jovens aptos a receber o benefício e a de Santa Bárbara, que aguarda posicionamento e orientações do Governo Federal para dar início aos cadastramentos. Apenas Hortolândia, por meio da Secretarias de Cultura e de Educação, informou que o município não está cadastrado no referido programa federal.

O ID Jovem garante que brasileiros de 15 a 29 anos, de famílias com renda mensal de até dois salários-mínimos e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) tenham acesso à cultura, ao território e à mobilidade, de acordo com o a Lei nº 12.933/2013 e em conformidade com o Decreto nº 8.537º/2015.

A estimativa é que ela beneficie 14,8 milhões de brasileiros com o direito à meia-entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos e a garantia de reserva de duas vagas gratuitas e duas com desconto de 50% em ônibus de viagens interestaduais, barcas e trens.



Como emitir

LEIA TAMBÉM: Outorga do Cantareira deve sair em fevereiro

A emissão gratuita da identidade pode ser feita por meio virtual, por meio de aplicativo ou no site da Caixa Econômica Federal. Pela Internet, com o NIS (Número de Identificação Social, do Cadastro Único), o jovem deverá acessar o site da ID Jovem, preencher os dados que forem solicitados e gerar o cartão, que deve ser impresso e apresentado no momento da aquisição do bilhete ou ingresso acompanhada de documento oficial com foto.

Para emitir o cartão pelo aplicativo para smartphones, basta fazer o download do aplicativo da ID Jovem, preencher o NIS e os dados cadastrais solicitados e gerar a imagem do cartão. Neste caso, não é necessário imprimir, apenas apresentar a imagem do cartão na tela do celular no momento da aquisição do bilhete ou ingresso acompanhada de documento oficial com foto.

A emissão é gratuita. Os cartões virtual (no celular) e impresso têm a mesma validade e podem ser utilizados até 30 dias depois de gerados. Depois de vencido o prazo, é necessário gerar um novo documento, para verificar novamente os requisitos para os benefícios.