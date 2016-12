Hospitalhaços inicia atividades no Hospital Sírio-Libanês

A ONG Hospitalhaços iniciou na semana passada suas atividades no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O convite veio da própria administração do Hospital, em setembro, que reconheceu o trabalho da organização.

A parceria foi selada em novembro com uma programação de ações temáticas e um trabalho continuado na unidade pediátrica a partir de dezembro. De início, os voluntários Néio Pena e Antônio Carlos Gomes (palhaços Esparadrapo e Picolé, respectivamente) ficarão responsáveis pelas atividades na instituição. A expectativa da ONG é aumentar esse número a partir de 2017.

O coordenador geral da Hospitalhaços, Mario Paes, disse estar honrado com o convite. “Ficamos lisonjeados com o convite. Essa parceria veio para fortalecer ainda mais a Hospitalhaços, que agora atua em uma das instituições que é referência no Brasil, atendendo pessoas do país inteiro”, reforça. Foto: Divulgação

“A atuação da Hospitalhaços dentro de nossa instituição reforça os nossos valores e a nossa busca permanente para oferecer aos nossos pacientes uma experiência de cuidado única, cada vez mais humanizada, com qualidade e segurança”, afirma o Dr. Antonio Antonietto Jr, diretor de Governança Clínica do Hospital Sírio-Libanês.

Conquistas

A parceria marca um ano de muitas conquistas e expansão da ONG, que realiza um projeto de humanização hospitalar desde 1999, levando alegria e amor com seriedade para 24 hospitais em 15 cidades do estado de São Paulo.

Mesmo com a crise que acometeu toda a nação, Paes conta que a ONG cresceu dentro do esperado para o ano, com a inauguração de duas brinquedotecas e expansão da atuação em dois hospitais. “Estamos muito contentes com os resultados do ano e esperamos que em 2017 tenhamos uma melhora na economia para que possamos chegar a mais hospitais”, planeja Mario Paes.