Horário de pico começa às 15h nas rodovias

A pausa para a festa de réveillon começa hoje, às 15 horas, segundo um informativo publicado pela Concessionária Autoban, responsável pelo Sistema Anhangüera-Bandeirantes. Para a empresa, o horário de pico das viagens inicia nesta quinta, seguindo até as 19 horas, e acaba somente às 23 horas do domingo, dia 1º. São esperados cerca de 590 mil veículos trafegando nas principais rodovias que dão acesso à capital paulista.

O número é 10,3% menor do que o feriado do ano passado, quando 658 mil carros estiveram nestas mesmas estradas. No entanto, para fins comparativos, a concessionária adota o réveillon de 2011, último ano em que a festa ocorreu em um final de semana. Na época o sistema recebeu 534 mil veículos nos quatro dias de operação, 10,5% a menos do que o fim deste ano. Nesta ocasião foram registrados 66 acidentes, com 47 feridos e uma morte.

A Autoban também marcou o horário de pico para esta sexta e sábado. Amanhã as estradas devem ficar lotadas durante sete horas seguidas, entre 10 e 17 horas. No sábado, o período da manhã será mais complicado, entre 9 e 13 horas. Para a volta, a estratégia da concessionária é a aposta na Operação Caminhão, desviando o tráfego pesado da Rodovia Bandeirantes exclusivamente para a Via Anhangüera, nos trechos entre Jundiaí e São Paulo.

Estarão de plantão nestes quatro dias, 413 pessoas e 57 viaturas, entre guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, ambulâncias, caminhões-pipa e para apreensão de animais, autoguindaste e veículos de apoio.

O Detran (Departamento de Estadual de Trânsito de São Paulo) encaminhou um comunicado à imprensa informando que nesta sexta-feira todas as agências do Estado estarão de portas fechadas, devido ao feriado de Ano Novo. O atendimento só será normalizado a partir das 12 horas de segunda-feira, dia 2. O mesmo expediente valerá para os postos do Poupatempo. O Disque Detran.SP, central telefônica para informações aos cidadãos, também não funcionará nas datas em que os postos estão fechados, mas no dia 2 voltará a atender em seu horário habitual, das 7 às 19 horas.

