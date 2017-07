Homicídios registram queda no 1º semestre na região

Em Hortolândia, o número de homicídios passou de 15 para 19. Todos os outros municípios da região registraram queda no crime, e Sumaré foi quem se destacou de forma positiva. Foram 25 homicídios no primeiro semestre do ano passado, contra 15 este ano. Nova Odessa passou de três para um e Santa Bárbara d’Oeste de sete para cinco.

Mais um caso foi registrado em julho, não tendo sido contabilizado ainda pela secretaria, alcançando o número de 12 homicídios. A vítima foi o comerciante Jefferson Raimundo dos Santos, de 23 anos, morto na Praia Azul. Outro caso foi do agente penitenciário Vinicius Runicche de Aguiar, de 27, que morreu no mês passado enquanto fazia um “bico” no Terramérica. A polícia investiga se o caso se trata de latrocínio.

O número de homicídios na RPT (Região do Polo Têxtil) caiu no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Na contramão, Americana e Hortolândia viram aumentar a quantidade de mortes. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela SSP (Secretaria de Segurança Pública). Foram registrados 51 homicídios entre janeiro e junho na RPT, contra 56 no mesmo período de 2016. Em Americana, o crime quase dobrou, passando de 6 para 11 – ao longo de todo o ano passado, foram 11 homicídios.

Para o tenente-coronel Mauro Luchiari Júnior, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, os casos de homicídios em Americana têm se caracterizado pela imprevisibilidade, já que muitos deles envolvem uso de arma branca (faca) ou então objetos como pedaços de madeira e pedras.

“Nas abordagens diárias buscamos armas de fogo para evitar roubos e, consequentemente, impedir latrocínios. Mas observamos aqui em Americana muitos casos em que os criminosos estão se valendo de facas, madeiras, pedras, casos no interior de residências e fora do espaço público onde a polícia faz patrulhamento, o que dificulta conseguirmos abaixar o índice”, afirmou Luchiari.

ESTUPROS

Foram registrados 89 estupros no primeiro semestre deste ano contra 92 no mesmo período do ano passado. Nova Odessa viu o índice subir 150%, passando de 4 para 10 casos. O município que mais registrou estupros foi Sumaré – foram 33 casos este ano, um terço de todos registrados na região. No mesmo período de 2016 haviam sido 37 crimes desse tipo na cidade. Americana reduziu de 22 para 19; Hortolândia de 24 para 21 e Santa Bárbara registrou aumento de um caso, passando de 5 para 6 estupros.

ROUBOS E FURTOS

Os índices de roubos e furtos caíram na RPT (Região do Polo Têxtil) no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2016. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) indicou que foram 8.959 crimes contra o patrimônio este ano, contra 10.387 entre janeiro e junho do ano passado, uma redução de 13%.

Foram registrados 2.764 roubos este ano, incluindo veículos, contra 3.533 em 2016, uma queda de 21%. Já os furtos, envolvendo carros e motos, tiveram redução de 6.854 para 6.195, o que representa uma retração de 9% no período analisado.