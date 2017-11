Homem morre ao ajudar vítimas de temporal em Campinas

O corretor de imóveis Eduardo Gomes da Silva, de 36 anos, participava de um culto na igreja evangélica Assembleia de Deus, na Rua Rafael Sampaio, quando viu o carro de uma família preso na enxurrada. Ele tentou resgatar os ocupantes do veículo, quando foi arrastado pela força da água. O homem ficou preso sob um ônibus e só foi retirado dez minutos depois. Ele ainda foi levado ao Hospital Renascença, mas não resistiu. O corpo de Silva foi sepultado neste domingo, 19, no Cemitério dos Amarais, em Campinas.

De acordo com a Defesa Civil, em pouco mais de uma hora choveu 118,5 milímetros na região central da cidade, um recorde histórico. Houve quedas de árvores, muros e ao menos 20 imóveis ficaram alagados. Uma casa ficou destelhada. O muro do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) cedeu com a força da água.

Foto: Rodrigo Villalba - Photopress - Estadão Conteúdo

O temporal fez transbordar o Rio Quilombo, no Jardim Campineiro, e até a madrugada deste domingo várias casas estavam tomadas pela água. Parte dos moradores não conseguiu retirar móveis e pertences, que foram atingidos pelo alagamento. As famílias buscaram abrigo em casas de parentes.

No Hospital Doutor Mário Gatti e no Pronto-Atendimento Anchieta a chuva torrencial causou goteiras. Funcionários foram mobilizados para secar o chão. Um festival de cerveja com food trucks que era realizado Parque D. Pedro Shopping teve de ser suspenso em razão do temporal. A chuva com raios pôs em risco o sistema de geradores do evento.

